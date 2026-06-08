Le quattro t-shirt celebrative in serie C: qual è la più bella? Vicenza, Benevento, Arezzo ed Ascoli hanno festeggiato la promozione con scritte originali

E' la moda del momento. Chi vince celebra l'evento con una t-shirt da collezione, il momento della gloria fissato su una maglietta che farà bella mostra di sé negli armadi dei collezionisti. E c'è ovviamente la ricerca della frase ad affetto, il cosiddetto “claim” per dirla all'inglese.

In C, in ordine cronologico, è stato il Vicenza a inaugurare la serie di t-shirt: una maglietta bianca e la scritta al centro in rosso “Bellissimi”. Particolare la B che è riportata con la stess “font” della “L” di LaneRossi. Il marketing dei vicentini è scattato su tutta la linea, tre t-shirt di diverso colore e una pagina della Gazzetta acquistata per celebrare l'evento.

Dopo il Vicenza è stata la volta del Benevento. Altra vittoria schiacciante, altra t-shirt con la scritta “B different”. Sfondo nero e poi quella pennellata d'artista che disegna due strisce gialle e rosse. Un'idea mutuata dall'inglese “Be different”, utilizzata per una rivista, per un “brand” di abbigliamento, gioielli e tanti altri accessori. D'altra parte la B è un campionato diverso dagli altri, accattivante e appassionante: si affronta con la voglia di crescere e superare i propri limiti.

Il terzo della serie è stato l'Arezzo che ha fatto festa all'ultima giornata. In Toscana hanno scelto la tradizione: una grossa B che contiene una frase lunghissima: “Per chi c'era, per chi c'è, per chi non ha mai smesso di crederci”. Il marketing è scattato anche nella terra degli orafi e la scritta è diventata, oltre che una t-shirt, anche un ciondolo.

L'ultimo della serie è stato domenica l'Ascoli. T-shirt bianca e scritta in nero, i colori della squadra marchigiana: al centro la scritta “SuperBa”, giocando tantissimo con le parole. La scritta si può scomporre in tante soluzioni: Super B” o leggendola proprio com'è “SuperBa”, considerato l'aggettivo da accomunare a questa impresa consumata nei difficilissimi play off della serie C.

La curiosità. Anche il Brescia aveva pronta una t-shirt celebrativa in caso di vittoria dei play off: avrebbe presentato una t-shirt con una grande “V” bianca su fondo blu proprio per simboleggiare il vecchio logo della “V” delle rondinelle bresciane, così come ha ribadito il presidente Pasini: “Speriamo di riportare la famosa V sulle maglia già da luglio”.