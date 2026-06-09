Coppa Italia, il Benevento prende il Ravenna al primo turno Partita secca al Vigorito per la squadra di Floro Flores, matricola della serie B

Il quadro del tabellone della nuova Coppa Italia, definito dopo l’esito dei playoff di Serie C, ha completato anche gli altri accoppiamenti del turno preliminare nella parte destra del tabellone: l’Arezzo sarà opposto all’Union Brescia, mentre il Benevento affronterà il Ravenna, formazione inserita in qualità di squadra meglio classificata tra quelle arrivate ai quarti dei playoff di Serie C. L’Ascoli, promosso in Serie B e vincitore degli spareggi, affronterà il Potenza, detentore della Coppa Italia Serie C.

E' decisamente presto per dire che tipo di squadra si ritroverà di fronte il Benevento il 9 di agosto. Il Ravenna, dicono i cronisti locali, va svecchiato in molte componenti. Persino il credo tattico di Mandorlini, che è in attesa di capirte se sarà confermato sulla panchina giallorossa, potrebbe virare dal 3-5-2 al 4-3-3. Insomma, è davvero prresto per capire che tipo di avversario si ritroverà di fronte la sqiuadra sannita, che però sa di dover affrontare una formazione ambiziosa che lotterà in C ancora per un posto di preminenza. Rimane già fissato il secondo turno: se la formazione di Floro Flores dovesse passare il turno andrebbe a giocare il 16 di agosto al Comunale di Firenze contro la Fiorentina.