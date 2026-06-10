Serie B, quante panchine ancora da assegnare! Nessuno vuole sbagliare la scelta, ma molti rischiano di essere "scavalcati"

Un'altra panchina di serie B sta per occuparsi. E' quella del Padova che ha inseguito sin da subito Antonio Calabro e aspettava solo che il tecnico pugliese rescindesse il suo legame dalla Carrarese. Cosa che ha finalmente fatto. Il tecnico di Galatina ha già salutato i suoi vecchi tifosi: “Carrara resterà per sempre nel mio cuore. Mi sarà impossibile dimenticare i momenti stupendi che ho vissuto qui, così come l’affetto, la stima e la fiducia che ho sempre sentito da parte del Presidente, della società, dei tifosi; non posso che dire grazie a tutti per questo percorso straordinario. Lascio una famiglia sportiva”.

Intanto Matteo Lovisa ha detto sì al Südtirol. L’attuale direttore della Juve Stabia, che rescinderà il contratto con le Vespe (già comunicata la sua volontà), firmerà un contratto pluriennale con il club altoatesino. Lovisa era la prima scelta.

Il Catanzaro dovrà individuare il nuovo allenatore dopo la separazione da Aquilani che è andato al Sassuolo. Tra i nomi maggiormente accostati alla panchina giallorossa figurano Davide Possanzini e Guido Pagliuca, ma ogni decisione verrà presa soltanto dopo il confronto tra il presidente Noto e il direttore Polito.

Lo stesso Possanzini piace molto anche alla Cremonese dove è approdato il nuovo direttore sportivo Christian Botturi con un contratto valido fino al 2028. Botturi porta con sé l'esperienza di Mantova e la circostanza potrebbe anche far pensare ad un collegamento con Possanzini. L'ex “secondo” di De Zerbi a Benevento è tra i tecnici più ricercati in serie B per la sua capacità di proporre un calcio offensivo e moderno e piace anche alla retrocessa Cremonese, che ha però qualche problema da risolvere avendo ancora sotto contratto Giampaolo e Nicola.

A Modena hanno messo nel mirino Daniele Galloppa, fresco dello scudetto conquistato con la Primavera della Fiorentina. Ma c'è tempo per decidere: “E' una scelta importante e va fatta senza fretta”, dice il presidente Rivetti.

A Cesena è stato presentato il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini. Il nuovo dirgente sta portando avanti, per quel che riguarda il nuovo allenatore, il casting che coinvolge almeno quattro nomi: Possanzini, Galloppa, Guido Pagliuca e Cole, “ma ci potrebbero essere un quinto e sesto incomodo”, ha sorriso il neo direttore sportivo.Poi ha aggiunto: “Non dobbiamo sbagliare la scelta, non andremo per le lunghe perché il tempo stringe. Sicuramente dovrà creare un calcio propositivo, offensivo e valorizzare quello che abbiamo in casa. I tempi? La prossima settimana”.

Nella foto Taddeo Possanzini insiee a De Zerbi nella sua parentesi a Benevento