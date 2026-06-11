Vigorito a Benevento per una nuova riunione di mercato Domani alle 15 l'incontro. Landaida torna in prima squadra

È tempo di riflessioni ma anche di scendere in campo in modo concreto. Proprio per questo è prevista in agenda una nuova riunione per il presidente Oreste Vigorito che, domani alle 15 presso la sede giallorossa, incontrerà i suoi collaboratori. Presenti il direttore tecnico Marcello Carli, il diesse Emanuele Padella, l'allenatore Antonio Floro Flores e il club manager Alessandro Cilento. Al centro della questione il mercato.

Staff tecnico

Va un po' a rilento la definizione dello staff che dovrà accompagnare Floro Flores nel nuovo campionato di serie B. Manca ancora un tassello per ultimare il mosaico. Mancano all'appello i due match analyst, ruoli ricoperti nella precedente stagione da Bertorelle e Testa. Nuovo abito per loro. Entreranno a far parte dell'area scouting e faranno capo a Emanuele Padella. Lo staff tecnico al momento prevede il secondo di Floro: Monticciolo che torna a ricoprire quel ruolo che lo aveva visto in precedenza al fianco di Gaetano Auteri. Cerqua e Piscitelli (nuova promozione per quest'ultimo, dal settore giovanile alla prima squadra) faranno parte dello staff come collaboratori tecnici, confermati i preparatori atletici Genco e Toto. Sul fronte portieri, Luca Aprile sarà affiancato da una nuova figura. Si tratta di Vincenzo Improta, ex del settore giovanile giallorosso, l'anno scorso al Savoia.

De Falco: ruolo da definire

Nella riunione di domani si parlerà anche del ruolo di Andrea De Falco. Dubbi sui compiti da affidargli. L'ex giallorosso potrebbe restare nello staff tecnico, ma non è esclusa la possibilità di entrare a far parte dell'area scouting. Tornerà in prima squadra anche Manuel Landaida che, assieme a Iannuzzi, si occuperà della tecnica individuale.