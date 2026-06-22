Benevento, è fatta per Schimmenti Primi colpi in casa Benevento: torna Ceresoli

Si è parlato di un colpo imminente. Quello che vedrà il ritorno di Andrea Ceresoli. Il terzino era rientrato all'Atalanta dopo il mancato riscatto da parte del Benevento ( elevata la cifra richiesta), ma l'idea del club giallorosso è sempre stata quella di raggiungere un nuovo accordo con la società di appartenenza. Così è sceso in campo Oreste Vigorito che nella giornata di sabato ha avuto un contatto telefonico con Percassi per chiudere la trattativa avviata da Carli e Padella.

Nuovo colpo in casa Strega

Ma non sarà l'unica operazione imminente. Ce n'è un'altra dietro l'angolo. Manca solo la firma. Questione di formalità. E' fatta per Emanuele Schimmenti, a scadenza di contratto col Potenza ma ci sarà comunque una commissione in favore del procuratore. C'è quindi l'intesa col calciatore. Interessato a venire nel Sannio già a gennaio quando ci fu il primo contatto da parte del Benevento. Il rifiuto di Macchia però aveva rovinato la festa, per la verità solo rinviata. Il presidente lucano, amico anche lui di Vigorito, aveva rifiutato una cifra importante per tenersi stretto l'esterno utile allora per il doppio impegno tra campionato e coppa italia. È chiaro che non si potrà parlare di investimento in casa lucana. Diversa la situazione per il Benevento che non ha mai cambiato le sue mire. Marcato stretto da Padella, a breve l'esterno sarà nel Sannio. Un elemento che arriva dalla C ma che promette di far bene anche nel campionato cadetto.