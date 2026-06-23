Benevento: dopo Ceresoli e Schimmenti, pronto un altro colpo C'è l'accordo con Siatounis del Potenza

Strega inarrestabile. Non si ferma il duo Carli – Padella. L'obiettivo è allestire il prima possibile la rosa per dar modo a Floro Flores di gettare basi importanti a luglio, soprattutto, in occasione del mini ritiro a Cascia. Ci sarà il ritorno di Andrea Ceresoli, dopo aver raggiunto l'accordo con l'Atalanta, ma anche l'arrivo dell'esterno di attacco, Emanuele Schimmenti, a scadenza di contratto col Potenza. A breve ci sarà la firma dopo aver raggiunto l'accordo col procuratore del calciatore.

Vicino un centrocampista

Ma il club di via Santa Colomba continua a pescare in serie C. Il diesse Padella ha messo gli occhi su un altro elemento impegnato nella passata stagione con la maglia lucana. Si tratta del greco Siatounis, forte fisicamente ma anche bravo tecnicamente. Il profilo indicato dal tecnico giallorosso per potenziare la mediana che conta già la presenza di Maita, Prisco, Mehic e Talia. Quest'ultimo potrebbe andar via. Cambiano gli obiettivi del Benevento. Lo scorso anno arrivò all'indirizzo di via Santa Colomba una proposta importante dall'Entella per il giovane del vivaio giallorosso, ma il presidente Vigorito decise di non cedere il suo gioiellino. Scenari sbiaditi dal tempo. Ad oggi cambia la situazione. Talia potrebbe non rientrare nei piani, vicino il suo addio. Diversa la sorte di Mehic che, a causa dell'infortunio, non è riuscito a mettersi in mostra nel Sannio la scorsa stagione. Il centrocampista prenderà parte al ritiro estivo col gruppo giallorosso. L'occasione giusta per Floro Flores di valutare le sue qualità. Diverse quindi le firme all'orizzonte. Siatounis, altro giocatore a scadenza di contratto col Potenza, ha trovato l'intesa. Manca solo l'ufficialità.