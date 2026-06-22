La Juve Stabia ha scelto il nuovo allenatore per la B Sarà De Giorgio protagonista nel Potenza di un ottimo campionato e la conquista della Coppa Italia

La Juve Stabia ha scelto l'allenatore per la prossima serie B: si tratta di Pietro De Giorgio, protagonista di un ottimo campionato nella stagione appena conclusa in serie C col Potenza, sulla cui panchina ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro e si è guadagnato la fase nazionale dei play off. L'allenatore di Praia a Mare, classe 83, era appetito da altre società di B (Empoli) e alcune di serie C come il Catania.

Per il tecnico calabrese dunque arriva la promozione in serie B sul piano personale, dopo che ha fatto incetta di elogi da parte degli addetti ai lavori. Il Potenza con lui alla guida è stato capace di regalare bel calcio e anche tanti buoni risultati.

La società del neo presidente Guerri ha anche scelto il nuovo direttore sportivo, che sarà Stefano Stefanelli, negli ultimi anni all'Empoli. Stefanelli due anni fa ha guidato l'area scouting della Juventus nella gestione di Giuntoli. Ora lavorerà in piena sinergia con Enzo De Vito, responsabile dell'area tecnica.