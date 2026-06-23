Diamanti per il Cesena, Corradi per la Samp: ma le tifoserie polemizzano Le scelte sembrano fatte, ma per entrambi inizia una avventura assai difficile

Altro giro, altra corsa. Si ersa parlato ieri di un profilo italiano per la panchina del Cesena, che aveva allenato all'estero. Un giovane. Eccolo qui: Alino Diamanti, che sta svolgendo il corso a Coverciano per conseguire il patentino Uefa Pro e sulla panchina bianconera affronterebbe la sua prima esperienza in panchina in Serie B, e in generale in Italia.

Il 43enne ex trequartista di Prato ha allenato infatti solo l'Under 23 del Melbourne City, in Australia. Diamanti, proposto dal ds Mancini, avrebbe trovato il gradimento della proprietà anche per le esperienze fatte da Diamanti all'estero (Cina e Australia) e la conoscenza della lingua inglese. Le alternative, più defilate, restano Guido Pagliuca ed Emanuele Troise. A Cesena non sono entusiasti di un'altra scommessa dopo quella persa con Ashley Cole. Avrebbero preferito un allenatore più esperto e già abituato alle difficoltà della serie B. Ma tant'è.

Anche alla Sampdoria le scelte sembrano fatte, ma la reazione della tifoseria è stata sulla stessa falsariga di quella romagnola.

Bernando Corradi, profilo scelto per allenare la squadra blucerchiata, negli ultimi mesi aveva attirato l'interesse di diversi club. Lo aveva cercato la Carrarese prima di prendere Cioffi e si erano mosse anche altre società di Serie B, tra cui l’Empoli, che avrebbe voluto incontrarlo nei prossimi giorni. Ma la Samp è arrivata prima, accelerando su un allenatore considerato già pronto per il salto. Anche il Watford, in Championship, lo aveva seguito con grande attenzione: Corradi era infatti tra i primi nomi della lista del club inglese, prima che la trattativa si arenasse per questioni legate al permesso di soggiorno e gli Hornets decidessero di puntare su Alessio Dionisi.