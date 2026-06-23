Benevento, nuovo colpo: arriva un brasiliano Queiroz sarà domani in città

Ceresoli, Schimmenti, Siatounis... I nuovi colpi di mercato “targato” Benevento Calcio. Carli e Padella sono al lavoro da un po' per potenziare la rosa. La lista è lunga ma il tempo corre veloce e l'intento è quello di gettare basi importanti già per il ritiro estivo.

Il ritorno di Ceresoli è stato frutto di una nuova trattativa tra Oreste Vigorito e Percassi dopo la decisione del club di via Santa Colomba di non riscattarlo alla cifra di 2 milioni. È stato anche chiuso l'accordo con Schimmenti e Siatounis, entrambi a scadenza di contratto col Potenza. Manca solo la firma per l'esterno di attacco e il centrocampista.

Un brasiliano per la Strega

Ma ci sarà un nuovo volto in casa Strega. Stavolta il sodalizio sannita ha deciso di pescare fuori dai confini europei. Si tratta di Logan Gaspar Queiroz, brasiliano, classe 2006. Forte fisicamente (1.82 di altezza), il giocatore può occupare più ruoli: esterno di attacco a sinistra, trequartista e seconda punta. Proprio domani sarà in città per le visite mediche e per conoscere staff dirigenziale e tecnico. Sarà presente anche il patròn Vigorito che lo ha voluto fortemente in organico. Queiroz avrà tutto il tempo per adattarsi al calcio italiano. Su di lui sono arrivati all'indirizzo di via Santa Colomba pareri favorevoli in virtù del campionato di serie B. C'è attesa e curiosità. Più di qualcosa si sta muovendo in casa Benevento.