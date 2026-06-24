Conosciamolo meglio: chi è il brasiliano che vestirà la maglia della strega? Logan Gasper Queiroz è nato a Rio de Janeiro nel 2006

La sua “confort zone” è la corsia di sinistra, il piede di calcio naturale il destro. Logan Gasper Queiroz è un ragazzo di prospettiva, i filmati che lo accompagnano dal Brasile mostrano un giocatore ricco di iniziativa, capace di generare l'azione e di rifinirla. Nella stagione che in Brasile non è neanche conclusa ha giocato 19 partite e segnato 11 gol. Ha disputato il Torneo Under 20 nell'America Fc di Rio de Janeiro, la città dove è nato il 17 agosto del 2006. Ha la doppia cittadinanza, brasiliana e portoghese.

Il Benevento fa una scommessa su di lui e spera di vincerla. Ci sono tanti talenti al di là dell'Oceano e qualche volta si può anche investire su un ragazzo di 19 anni che potrebbe anche rivelarsi un “crak”.

Nella sua ancora brevissima carriera ha già militato in più di una squadra brasiliana: partito dal Portoguesa a 13 anni, è poi passato nella Fluminense dove è rimasto per due stagioni prima di passare al Gremio e all'Atletico Goianiense. A 17 anni ha anche provato l'avventura a Cipro, nel Pafos, per poi tornare in Brasile prima nel Batim e poi nel Paduano. Dal 2025 è tesserato con l'America Fc di Rio de Janeiro.

Come è risaputo in Brasile c'è un insieme di tornei nazionali istituiti dalla Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Quello Carioca, dove gioca l'America Fc, è conosciuto anche come il Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ed è uno dei più prestigiosi (gli altri più antichi sono il Paulista di San Paolo, il Baiano di Bahia). Al termine dei campionati statali le squadre migliori confluiscono nel Brasilerao, dove si giocano il titolo nazionale.