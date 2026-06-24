Coppa Italia: se il Benevento si qualifica per Firenze c'è già data e orario Da decidere la collocazione della partita col Ravenna che si gioca il 9 agosto: certamente di sera

La Lega di serie A ha comunicato le date e gli orari dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Per intenderci il secondo turno a cui è atteso il Benevento se dovesse vincere la prima sfida del turno preliminare. Sapete tutti che la partita di esordio per la squadra giallorossa sarà Benevento-Ravenna, di cui si conosce per ora il giorno (salvo che le squadre trovino un diverso accordo...), ma non ancora l'orario: domenica 9 agosto. Si presume che l'orario sarà a discrezione delle squadre che si affrontano ed è pensabile che un accordo sarà trovato per la collocazione serale della partita, visto il gran caldo.

Si conoscono invece date e orari del secondo turno, i “trentaduesini” che il Benevento, che dovesse battere il Ravenna, giocherebbe al Franchi di Firenze: venerdì 14 agosto alle 21,15. C'è anche la diretta su Italia 1, considerato che l'esclusiva della Coppa Italia è ancora appannaggio delle reti Mediaset.