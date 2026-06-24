Benevento, campagna abbonamenti: ecco cosa bolle in pentola Le prime indiscrezioni sul nuovo lancio

Ci siamo quasi. La società giallorossa è pronta a lanciare la nuova campagna abbonamenti. C'è attesa. Tanta. Mancano solo gli ultimi dettagli di una campagna che si preannuncia importante non solo sotto l'aspetto commerciale, ma soprattutto per il forte significato di appartenenza che la società intende trasmettere al territorio. Da quanto trapela, il Benevento Calcio starebbe lavorando per mettere al centro della campagna il tifoso, la famiglia e il territorio sannita. L'obiettivo non è solo quello di incentivare la sottoscrizione delle tessere ma di rafforzare il legame tra la squadra e la comunità sannita. C'è attesa sul concept comunicativo che anche stavolta dovrebbe puntare sull'aspetto emozionale in nome dell'appartenenza e della condivisione.

Le famiglie al centro

Tra le novità c'è il ruolo centrale delle famiglie. Il Benevento calcio negli addietro è sempre stato attento alle nuove generazioni. E anche stavolta la società sta valutando formule dedicate a questo segmento di pubblico per rendere l'esperienza dello stadio sempre più accessibile e coinvolgente.

L'amore per il proprio territorio

Ma non c'è passione senza l'amore per la propria terra. Ecco perché si continuerà a lavorare a numerose iniziative per coinvolgere e per far conoscere l'intera provincia.

Nuove esperienze per gli abbonati

Ci saranno delle novità anche per gli abbonati. Pare che la società voglia offrire a chi sottoscriverà le tessere esperienze sempre più complete. Non soltanto l'accesso alle gare interne ma un vero e proprio percorso di fidelizzazione capace di accompagnare il tifoso durante tutta la stagione sportiva.

Date e dettagli

La camnpagna abbonamenti dovrebbe prendere il via all'inizio del mese di luglio. Come da tradizione è probabile che venga prevista una prima fase dedicata agli abbonati della passata stagione seguita poi dall'apertura della vendita libera.