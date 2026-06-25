Per il brasiliano Logan due giorni fitti di visite mediche Domani farà rientro in Brasile, prima del ritorno nel Sannio per l'inizio della preparazione

Sulla maglietta scriverà solo Logan. Si sa che i brasiliani hanno nomi lunghissimi, come il 20enne che vestirà la maglia giallorossa Gaspar Logan Qieiroz De Freitas. Una scelta andava fatta, altrimenti la maglia sarebbe diventata un manifesto.

Logan (d'ora in poi lo chiameremo semplicemente così) si è già sobbarcato un viaggio interminabile dall'aeroporto Galeao di Rio De Janeiro: è partito alle 14,25 di martedì 23 giugno, è arrivato a Roma Fiumicino alle 6,40 del giorno dopo. Logan ha viaggiato con il proprio accompagnatore Thomas Jaguaribe Bedinelli. All'Aeoroporto di Roma Fiumicino il calciatore e il suo accompagnatore sono stati accolti dal Team Manager Fabrizio Melara, che ha poi provveduto al trasferimento dei due a Beneventp. Il nuovo giallorosso pernotterà in questi giorni all'Hotel Europa Villa Il Sogno a Venticano, lì dove il Benevento svolge abitualmente i suoi ritiri pre-partita.

Ieri 24 giugno alle 15 sono iniziate le visite mediche. Prima la visita di idoneità sportiva e l'ecocardiogramma presso lo studio del dott. De Cicco all Dg Garden, alle 16 il test isocinetico al Centro Relax.

Giovedì 25 giugno alle 8,30 sono previsti gli esami del sangue al Laboratorio Zeppa, alle 9 l'esame di Bioimpedenziometria presso lo studio della dottoressa Agovino, infine alle 9,30 la Radiografia al Torace e al bacino.

Il giocatore rientrerà in Brasile domani venerdì 26 giugno: partenza alle 22,10 da Roma Fiumicino, arrivo a Rio De Janeiro alle 5,05 di sabato 27.