Tre nuove amichevoli estive per il Benevento Due si terranno in città contro il Calvi, squadra di seconda categoria, e l'Equipe Campania

II diario delle amichevoli estive si arricchisce di altri tre nuovi test. Scelti sulla falsariga di quelli che aprirono la stagione lo scorso anno. Per due ragioni molto semplici: erano test studiati per un percorso logico di preparazione e anche per un pizzoco si superstizione. Quella, in fondo, non guarda mai.

I primi test leggeri, all'Imbriani evidentemente, si terranno contro l'Equipe Campania e l'Asd Calvi che milita nel campionato di seconda categoria.

L'Equipe Campania del coordinatore Antonio Trovato si ritroverà dal 6 luglio in due siti differenti: a Quarto e a Santa Maria la Carità, entrambe località in provincia di Napoli. “L'Equipe Campania è la casa dei calciatori. L'obiettivo è di dare assistenza a tutti i calciatori che nel periodo estivo non hanno ancora trovato squadra e quelli che si preparano a partire per una nuova squadra”, ha detto Trovato. Come accadde l'anno scorso sarà ospite al Vigorito (data da stabilire).

Rimangono fissate le amichevoli già annunciate, quella con la Roma Primavera (che dovrebbe esserci come lo scorso anno all'Antistadio) e quella contro l'Ostiamare di Daniele De Rossi. In particolare il test contro la squadra di David D'Antoni neo promossa in serie C si terrà a Cascia, lì dove l'Ostiamare svolgerà il ritiro estivo.

Sempre in Umbria è prevista un'amichevole anche contro la Vis Pesaro, che è in ritiro nelle Marche ed è allenata dall'ex giallorosso Andrea Gennari, che ha preso il posto di un altro trainer ex della strega, Roberto Stellone. Infine l'ultimo giorno di ritiro dei giallorossi dovrebbe essere salutato a Rieti dal test col Frosinone che è in ritiro al Terminillo.