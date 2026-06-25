Logan, due passi alla scoperta della città. LE FOTO Il brasiliano del Benevento ha voluto conoscere gli angoli più suggestivi prima di ripartire per Rio

Un brasiliano a Benevento. Torna alla mente “Un americano a Roma”, il celebre film di Steno con Alberto Sordi. Ma questo non è cinema, è solo la scoperta della sua nuova città da parte di Gaspar Logan Qieiroz De Freitas, il ragazzo di Rio che sogna una carriera da professionista in Italia proprio con la maglietta giallorossa della strega. Certo, neanche a Benevento mancano vestigia romane, ma nel suo tour per le strade cittadine, Logan, ha dovuto fare a meno di una foto davanti all'Arco di Traiano, che resterà impacchettato per un bel po' e che ora è ben poco attrattivo per chi vuole farsi un selfie. E allora quale migliore “location” di Santa Sofia? La celebre chiesa è patrimonio dell'Unesco, un sito suggestivo e conosciuto in tutto il mondo come una delle più importanti testimonianze dell'architettura longobarda. Insieme ai suoi due procuratori Logan s'è goduto le bellezze di Benevento dopo aver concluso il ciclo di visite mediche richieste dalla società giallorossa e prima di ripartire (domani) alla volta di Rio. Due passi spensierati per la città, per il Corso Garibaldi, quel salotto a cielo aperto reso ancora più fruibile dall'isola pedonale che l'ha liberata già da tempo del traffico delle auto. Una foto con lo sfondo del Teatro Vittorio Emanuele, un'altra con la prospettiva del lungo corso, poi Piazza Santa Sofia prescelta per le istantanee più significative. Il volto soddisfatto, la voglia di conoscere la città che dovrà essere il suo trampolino di lancio nel calcio italiano. Logan ha apprezzato, insieme ai suoi collaboratori, le bellezze di Benevento e vi tornerà con tutta la determinazione possibile per ottenere grandi soddisfazioni. A 20 anni i sogni sono il sale della vita.

In alto Logan con lo sfondo suggestivo della Chiesta di Santa Sofia nella foto di Mario Teddeo