Il Benevento ufficializza Etes per le prossime tre stagioni Sarà il nuovo partner nella gestione della biglietteria. Tanti servizi digitali dedicati ai tifosi

Il Benevento Calcio ha sottoscritto un accordo di partnership con ETES, che diventa il nuovo partner ufficiale del Club per la gestione della biglietteria.



L’intesa, della durata di tre stagioni sportive, accompagnerà il Benevento Calcio fino al termine della stagione 2028/2029 e rappresenta un importante passo nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi offerti ai tifosi giallorossi.



A partire dalla stagione 2026/2027, ETES gestirà in esclusiva la vendita dei biglietti per tutte le gare casalinghe del Benevento Calcio e la campagna abbonamenti, mettendo a disposizione una piattaforma moderna, affidabile e facilmente accessibile.

I titoli di accesso potranno essere acquistati:

* presso la biglietteria ufficiale dello Stadio Ciro Vigorito;

* presso la rete dei punti vendita autorizzati ETES;

* online attraverso la piattaforma ufficiale ETES, raggiungibile anche dal sito ufficiale beneventocalcio.club.



La partnership consentirà inoltre di sviluppare nuovi servizi digitali dedicati ai tifosi, migliorando l’esperienza d’acquisto e introducendo strumenti innovativi per la gestione degli abbonamenti, delle fidelity card, delle attività di fidelizzazione e delle future iniziative promozionali del Club.



Nei prossimi giorni il Benevento Calcio presenterà ufficialmente la Campagna Abbonamenti 2026/2027, illustrando tutte le modalità di sottoscrizione, il calendario delle vendite e i servizi riservati agli abbonati.



Tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le singole gare, agli abbonamenti e alle iniziative del Club saranno pubblicate sul sito ufficiale beneventocalcio.club e sui canali social del Benevento Calcio.



Il Benevento Calcio ringrazia ETES per la fiducia accordata e guarda con entusiasmo a questa nuova collaborazione, con l’obiettivo di offrire ai propri tifosi servizi sempre più efficienti, innovativi e all’altezza delle aspettative di una società che intende continuare a crescere dentro e fuori dal campo.