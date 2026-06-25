Ecco "Partnership 26-27", progetto per chi vuole diventare sponsor giallorosso Essere partner del Benevento va oltre la sponsorizzazione sportiva: così si cresce insieme

Guardare al futuro e rafforzare il proprio impegno nel creare un legame sempre più stretto tra sport, imprese e territorio. E' questo l'obiettivo del Benevento Calcio.

Dopo una stagione straordinaria culminata con il ritorno in Serie B e la conquista della Supercoppa di Lega, il Club giallorosso avvia ufficialmente il progetto "Partnership 2026/27", un percorso dedicato alle aziende che desiderano condividere una visione di crescita, innovazione e valorizzazione del Sannio.

L'iniziativa nasce dalla volontà del Presidente Avv. Oreste Vigorito di consolidare il ruolo del Benevento Calcio non soltanto come protagonista sportivo, ma anche come motore di sviluppo per il territorio e punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale locale e nazionale.

Il Club giallorosso rappresenta oggi una delle principali realtà sportive del Mezzogiorno, capace di coinvolgere migliaia di tifosi ogni settimana allo Stadio Ciro Vigorito e di raggiungere un pubblico sempre più ampio grazie alla visibilità garantita dal Campionato di Serie B e dai propri canali di comunicazione.

Essere partner del Benevento Calcio significa entrare a far parte di un progetto che va oltre la semplice sponsorizzazione sportiva: significa condividere valori, costruire relazioni, promuovere il territorio e sviluppare nuove opportunità di business attraverso una rete di aziende accomunate dalla volontà di crescere insieme.

Per la stagione sportiva 2026/27 la società punta a coinvolgere nuove imprese che possano condividere un percorso costruito su esperienze, networking, iniziative dedicate al territorio, progetti di comunicazione e attività capaci di creare valore concreto per coloro che sceglieranno di affiancare i colori giallorossi.

Per questo motivo il Club invita tutte le aziende interessate a conoscere da vicino il progetto Partnership 2026/27.

Sarà possibile fissare un incontro personalizzato, presso la propria sede aziendale oppure allo Stadio Ciro Vigorito, per approfondire le opportunità di collaborazione e costruire insieme un percorso su misura.

Entrare nella famiglia del Benevento Calcio significa scegliere di investire in un progetto fatto di passione, visione, territorio e futuro.

Per informazioni e appuntamenti: E-mail siniscalchi@ottomedia.eu / Telefono +39 338 934 6905 / E-mail www.beneventocalcio.club