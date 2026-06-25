Benevento, mi chiamo Logan. Il brasiliano si presenta "Felice di essere qui. Non deluderò le aspettative di chi mi ha voluto fortemente"

Lo avevamo presentato come Queiroz: il primo acquisto del Benevento Calcio. Pardòn, non è così. “Chiamatemi Logan”. Precisa lui. Lo ringraziamo, più semplice. Più efficace per i più piccoli che dovranno pronunciarlo, per i più grandi che dovranno ricordarlo. È arrivato ieri nel Sannio, ha conosciuto tutti: presidente e allenatore. Si è sottoposto alle visite mediche. Le ha superate brillantemente. Logan è pronto. Ha grandi aspettative per questa sua prima volta in Italia. È iniziato il conto alla rovescia.

“Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di mostrare il mio gioco ai fan del Benevento. E di iniziare questa avventura in giallorosso”.

Il brasiliano si presenta. Le sue caratteristiche le vedremo presto in campo ma la curiosità incalza e allora prego Logan...

“Mi piace giocare sulla fascia, come esterno, nell'uno contro uno. Le mie capacità sono la velocità e il dribbling. Ho segnato diversi gol in questi anni e spero di ripetermi col Benevento”.

In giornata ha fatto il tour della città visitando le bellezze del territorio sannita.

“Ho apprezzato i maggiori monumenti come la chiesa di Santa Sofia. Ho visto alcune attività commerciali. Per me è un sogno essere qui, il sogno di tanti ragazzi brasiliani”.

Lo ha voluto fortemente il presidente Oreste Vigorito. Quando ha saputo dell'interesse del club di via Santa Colomba è tornato a qualche anno fa, a quel bambino che per la prima volta assapora il gelato al cioccolato.

“Ero felicissimo. Sono consapevole di non dover deludere chi mi ha voluto qui. Spero di dare il mio contributo per consolidare la categoria e, perché no, provare a fare qualcosa in più”.

Ha parlato in inglese il neo acquisto. Ma promette di imparare presto l'italiano. Nel frattempo due parole le ha già fissate in mente. Perchè Logan saluta e dice:

Forza Benevento!”.