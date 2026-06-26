Benevento, lunedì sarà il giorno di Schimmenti L'esterno è atteso in città per le visite mediche

Lunedì sarà il giorno di Emanuele Schimmenti. L'esterno del Potenza è atteso in città per sottoporsi alle visite mediche. Ad attenderlo ci sarà lo staff medico. Ma sarà l'occasione giusta per parlare con Antonio Floro Flores che lo ha voluto fortemente in squadra. Già a gennaio il club di via Santa Colomba provò a chiudere l'operazione con la società lucana per potenziare le fasce nel mercato di riparazione. Ma la trattativa non andò a buon fine per volontà del presidente Macchia. Schimmenti verrà nel Sannio da “svincolato”. Sarà il secondo acquisto del Benevento dopo il brasiliano Logan.

Nuovi big dietro l'angolo

La società sannita è stata chiara sugli obiettivi: la priorità sono le fasce. Dopotutto Della Morte tornerà al Vicenza, Carfora andrà con molta probabilità in prestito. Simonetti fa progressi, ha ripreso a correre ma resta il punto interrogativo sui tempi di recupero. C'è comunque ottimismo in casa Strega. Con l'arrivo di Schimmenti il duo Carli – Padella si è assicurato un rinforzo per il campionato di B. Perché l'esterno ha fatto molto bene con la maglia lucana. Poi sarà la volta del centrocampista Siatounis vicino alla firma (anche lui è a scadenza di contratto col Potenza). E successivamente? Probabilmente ci sarà una breve pausa per poi portare nel Sannio giocatori con più esperienza in serie B. Il programma è stato stilato. La lista c'è. Le idee sono chiare.