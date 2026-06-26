Benevento, ecco date e "location" delle amichevoli estive

Eccole qui le date e le “location” delle amichevoli pre-campionato del Benevento, notizia che avevamo dato in anteprima nel giorni scorsi.
La prima amichevole è prevista per mercoledì 15 di luglio: i giallorossi affronteranno l'Equipe Campania all'Antistadio Imbriani. L'orario, così come per tutte le altre amichevoli resta da stabilire. Secondo test quattro giorni dopo, domenica 19 luglio contro il Calvi, formazione sannita che milita in seconda categoria. Anche questa amichevole si terrà all'Imbriani.
Saranno queste le uniche amichevoli da giocare nel periodo di ritiro in città.
I test in Umbria
Dopo Equipe Campania e Calvi, il terzo sparring partner è la Roma Primavera: si gioca sabato 25 luglio, questa volta però a Cascia, al campo sportivo comunale della cittadina umbra. Tour de force in questo week end, perchè domenica 26 si torna di nuovo in campo al Comunale di Cascia per affrontare l'Ostiamare del presidente Daniele De Rossi.
Altre due sfide ravvicinate il 31 luglio e il 1° agosto: venerdì 31 si gioca ancora al Comunale di Cascia contro la Vis Pesaro dell'ex mezzala giallorossa Andrea Gennari. Sabato primo agosto, prima del ritorno a casa è prevista la sfida col Frosinone allo stadio Manlio Scopigno di Rieti.