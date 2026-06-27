Sampdoria che fronda! Arriva Corradi, tifoseria in rivolta Tre striscioni affissi contro la società, il neo disse e il "secondo" di Corradi, ex genoano

Bernardo Corradi si dice felice della sua nuova destinazione come allenatore della Sampdoria, la tifoseria è invece in fermento e polemizza su tutto il fronte. «Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa. Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati”.

Fa da contraltare l'umore della tifoseria che ha affisso tre striscioni. Il primo ha preso di mira Jesper Fredberg, il ceo dell'area football chiamato ben poco amichevolmente “carogna”, il nuovo diesse Americo Branco con una frase che prende spunto dal suo nome: “Società di parassiti, siate un Branco di falliti”. Infine contro Massimo Mutarelli, secondo annunciato di Corradi, preso di mira come ex genoano: “Mutarelli m... non ti vogliamo”. La firma è sempre dei Fedelissimi Sampdoriani, club della Sud. Come dire che la stagione non inizia certo sotto i migliori auspici.

Nella foto uno degli striscioni affissi dalla tifoseria (Foto Primocanale)