Schimmenti, domani inizia l'avventura giallorossa Visite mediche per l'esterno palermitano proveniente dal Potenza

Dopo il brasiliano Logan, domani sarà la volta di Emanuele Schimmenti. Visite mediche anche per il neo acquisto giallorosso che poi potrà firmare il contratto che lo legherà dalla prossima stagione al Benevento. L'esterno palermitano arriva a Benevento con sei mesi di ritardo, dopo essere stato inseguito dalla squadra giallorossa nella sessione invernale del mercato. Il Potenza in quella circostanza fece muro, perchè aveva all'orizzonte la possibilità di conquistare la Coppa Italia di Lega Pro, con tutto quello che poteva rappresentare anche in ordine alla possibile promozione in B. I

ll ragazzo di Misilmeri (centro dell'area interna palermitana) era a scadenza di contratto, ma pur vincendo la competizione tricolore non lo ha mai rinnovato coi rossoblù e il Benevento ha potuto prelevarlo a parametro zero. Schimmenti nella scorsa stagione ha totalizzato 30 partite tra stagione regolare e play off, segnando 3 gol e fornendo 7 assist. Sei partite e un gol in Coppa Italia. Ancora meglio l'anno scorso quando si fermò a 33 partite (compreso play off), segnando 8 gol e fornendo 6 assist.

Oggi inizia formalmente la sua avventura beneventana.

In alto Schimmenti (Foto Potenza Calcio)