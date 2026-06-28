Domani apre il mercato estivo, ma solo per la A. Per la B si inizia il 1° luglio Alla serie maggiore con l'anticipo sull'apertura è stato concesso un vantaggio contabile

Facciamo un po' di chiarezza sulle date del mercato estivo di calcio. Domani 29 giugno la sessione estiva apre le sue porte, ma solo per le società di serie A, che possono tesserare nuovi giocatori già da subito (anche provenienti da altre categorie). Per la serie B e la C si partirà invece il 1° luglio come stabilito in precedenza e si andrà avanti fino al 1° settembre alle ore 20.

E' curioso capire perchè la serie A potrà usufruire di due giorni in più. Motivazione non solo sportiva, perchè le operazioni concluse tra il 29 e il 30 giugno assumono un’importanza strategica per le società, perché le plusvalenze generate entro quella data vengono contabilizzate nel bilancio della stagione sportiva appena conclusa, incidendo direttamente sui conti dell’esercizio in chiusura. Un vantaggio contabile, in sostanza, che la Serie A sfrutta aprendo con quarantotto ore di anticipo rispetto al resto del professionismo.