Cisalfa nuovo "Official Partner" della Lega di B L'azienda sportiva sarà "Title Sponsor" anche del campionato Primavera 2

Cisalfa Sport, leader italiano nella vendita e distribuzione di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive, e la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) annunciano la firma di una partnership triennale che unirà due realtà accomunate dall’impegno nella promozione dello sport, nella valorizzazione dei giovani talenti e nel sostegno delle comunità locali.

L'accordo, in vigore a partire dal 1° luglio, vedrà Cisalfa Sport assumere il ruolo di Official Retail Partner della Lega Serie B, entrando in modo strutturato all’interno di una delle principali competizioni calcistiche italiane.

La Serie BKT rappresenta oggi una delle più grandi comunità sportive del Paese: 20 club distribuiti lungo tutta la penisola, oltre 390 partite per stagione, più di 8,5 milioni di tifosi in Italia e una fanbase digitale che sfiora i 9 milioni di follower. Un patrimonio di passione, identità territoriale e partecipazione che rende questo campionato un vero punto di riferimento.

La collaborazione si estende anche al calcio giovanile. Cisalfa Sport sarà infatti Title Sponsor del Campionato Primavera 2, una competizione che riveste un ruolo strategico nel percorso di crescita delle nuove generazioni di calciatori.Ognistagione, centinaia di giovani atleti inseguono attraverso questo torneo ilsogno del professionismo, contribuendo a costruire il futuro del calcio italiano. Grazie alla partnership, la competizione assumerà la denominazione ufficiale di “Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport”. La partnership darà vita a un ampio piano di attivazioni e iniziative di engagement dedicate ai tifosi, con progetti speciali pensati per rafforzare il legame tra appassionati, club e territori. L’obiettivo è promuovere i valori positivi dello sport e e avvicinare un numero sempre maggiore di persone al mondo della Serie B e del calcio giovanile.

Paolo Bedin, presidente della Lega Nazionale Professionisti B, ha dichiarato: “Accogliamo con grande soddisfazione Cisalfa Sport nella grande comunità della Lega B. Condividiamo valori fondamentali, come lacrescita dei giovani, la vicinanza ai territori, l'inclusione e la promozione della pratica sportiva. La scelta di legare il proprio brand al Campionato Primavera 2 rappresenta, inoltre, un investimento concreto sul futuro del calcio italiano e sulle nuove generazioni di atleti.”





“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B, una realtà dal patrimonio sportivo e sociale unico per capillarità territoriale e capacità di valorizzare i giovani talenti”, ha dichiarato Boris Zanoletti, direttore generale di Cisalfa Group. “Per Cisalfa Sport questa partnership rappresenta un'opportunità concreta per essere ancora più vicini agli appassionati e contribuire alla crescita del movimento calcistico italiano a ogni livello, promuovendo i valori di inclusione, passione e sviluppo che da sempre guidano il nostro impegno nello sport.”





Con questo accordo, Cisalfa Sport e LNPB danno il via a un percorso condiviso orientato alla crescita del calcio italiano, con particolare attenzione alle nuove generazioni e al coinvolgimento delle comunità locali, rafforzando ulteriormente il ruolo della Serie BKT come punto di riferimento per milioni di appassionati in tutta Italia.