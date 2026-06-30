Schimmenti, il suo messaggio ai tifosi giallorossi "Vi prometto che onorerò questa maglia"

È il secondo colpo della Strega. Triennale per Emanuele Schimmenti che nella giornata di ieri si è recato nel Sannio per le visite mediche e per la firma. L'esterno promette ai tifosi il massimo impegno, felice di poter abbracciare questa avventura.

“Mi aspetto tanto dalla nuova stagione. Per me è motivo di orgoglio far parte della famiglia giallorossa. Già a gennaio ci fu l'interesse da parte del Benevento, colgo l'occasione per ringraziare tutti per questa opportunità”.

Ha giocato con diversi giallorossi Schimmenti. Si sentirà presto a casa.

“Da avversario con tutti. Mi hanno detto che qui c'è un gruppo sano e in effetti quando ci siamo affrontati hanno mostrato sempre una grande professionalità. Conosco bene per essere stato compagno di squadra Talia, Scognamillo e Maita. Felice di riabbracciarli presto”.

Sarà alta la competizione con Davide Lamesta.

“Fa parte del calcio. Daremo entrambi il massimo poi spetterà al mister fare le scelte di formazione”.

E a breve avrà modo di mettersi a disposizione di Antonio Floro Flores.

“Che dire di lui. Ha avuto sempre le idee chiare. Non era semplice il passaggio dalla Primavera alla prima squadra ma ha saputo dare subito la sua impronta. Il Benevento aveva un gioco organizzato e con merito ha ottenuto la promozione in B”.

L'esterno non vede l'ora di stringere la mano al patròn Oreste Vigorito.

“Ho sentito molto parlare di lui. Mi hanno detto che dà tutto se stesso a questa società e che è sempre molto presente. Sarà un'emozione parlargli”.

E ai tifosi?

“Prometto che combatterò fino alla fine e onorerò la maglia giallorossa”.