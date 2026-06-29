E' ufficiale l'ingaggio di Schimmenti: contratto fino al 2029 Il ragazzo di Minincleri, classe 2002, deve sfruttare la grande occasione che gli offre il Benevento

Ufficiale l'ingaggio di Emanuele Schimmenti, che ha firmato un contratto triennale con la squadra giallorossa. Schimmenti, esterno destro di piede mancino, era stato prelevato a parametro zero dal Potenza, dove era arrivato alla scadenza naturale del contratto. Per l'ala di Palermo è una occasione da prendere al volo dopo un avvio ricco di speranze nelle giovanili del Palermo che non avevano prodotto però un vero e proprio salto di qualità. La possibilità di giocare in B deve essere uno stimolo a riprendere la strada intrapresa inizialmente e puntare a sempre più ambiti traguardi.

Questo il comunicato della società giallorossa:

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Emanuele Schimmenti per le sue prestazioni sportive. Il calciatore, classe 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2029".