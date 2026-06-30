"Tu.. vuoi essere il mio dodicesimo?": manifesti in tutta la provincia Il "claim" della campagna abbonamenti campeggia dovunque: "Nessuno è figlio di un Dio minore"

Viva Internet e i social, ma i vecchi metodi sono sempre i migliori. Il Benevento ha deciso di inondare la provincia sannita di manifesti sull'avvio della campagna abbonamenti. Così gli addetti ai lavori hanno caricato i manifesti sui furgoncini e sono partiti per un “tour” che toccherà tutti i paesi, da Pago Veiano alle “montagne russe” per arrivare a San Giorgio la Molara. A Pietrelcina, nella terra di Padre Pio, e persino nei luoghi della sua nascita a Piana Romana. E' un giro d'amore, quella scritta che campeggia dovunque: “Tu... vuoi essere il mio dodicesimo?”.

Che il presidente Vigorito tenga in maniera particolare ai tifosi che vengono dalla provincia non lo ha mai nascosto. Il patron ha tenuto sempre nel cuore chi, come lui, anche per una partita in casa deve sobbarcarsi un bel po' di chilometri. Riprendiamo quello che disse lo scorso 5 giugno ad una manifestazione ad Apice, che è lo specchio di ciò che pensa dei tifosi della provincia e a quanto a loro tiene: “Spesso ci dimentichiamo che il 30/35 per cento degli spettatori allo stadio viee dalla provincia, nonostante le difficoltà di oollegamento. E' per questo che penso che si debba impersonare lo spirito non solod ella città, ma di tutto il Sannio, perchè ci entiamo sanniti e ognuno deve sentire questa squadra come sua. In questo spirito dobbiamo riconoscerci ed amare di più ciò che abbiamo: non siamo figli di un Dio minore. Benevento e il Sannio valgono come tutte le altre città, basta crederci”.

E allora via col “claim” confezionato apposta per i tifosi giallorossi di tutta la provincia: “Tu... vuoi essere l mio dodicesimo”. Per stare insieme ancora una volta, perchè ogni stagione porta con sé nuove sfide, nuovi obiettivi e nuove emozioni. La forza del Benevento Calcio nasce dal legame con il suo territorio e con il suo popolo.E la squadra è pronta a dare tutto sul campo.