Il pullman del Benevento cambia look: sarà più ammiccante e più bello La presentazione ufficiale sarà realizzata in esclusiva sui canali social del Benevento Calcio

Più accattivante, più suggestivo. Per dirla tutta, più bello. Il pullman del Benevento si rifà il look per questa nuova avventura in serie B. Del resto il cosiddetto “bus societario” che accompagna i giallorossi in tutta Italia è più di un semplice automezzo, e in alcuni casi diventa un vero e proprio ambasciatore della squadra giallorossa e del Sannio intero.

Era quasi d'obbligo rinnovare l'estetica del pullman, in linea con la ritrovata serie B e con il percorso di valorizzazione dell'identità del sodalizio giallorosso. Un nuovo look, ma la stessa identità di sempre.

Si dice, non sempre a proposito, che l'abito non faccia il monaco, ma il restyling del mezzo che in talune occasioni addirittura precede l'arrivo della squadra negli stadi di tutta Italia, ha una valenza enorme. L'immagine rinnovata e abbellita del pullman che presenterà una “livrea” moderna, elegante e fortemente riconoscibile, sarà certamente in grado di esaltare non solo i colori sociali giallo e rosso, ma anche lo stemma tradizionale della società.

Per ora la nuova veste del mezzo che porterà la squadra in giro per l'Italia rimarrà nascosta, ma la presentazione ufficiale sarà realizzata in esclusiva attraverso i canali social del Benevento Calcio. Sarà lì che i tifosi potranno scoprire il nuovo e ammiccante look e tutti i dettagli di questa nuova “livrea” che accompagnerà la squadra nella stagione di serie B 2026-27.