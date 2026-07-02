Benevento, Siatounis inizia le visite mediche Oggi e domani il greco proveniente dal Potenza si sottoporrà alle rituali visite pre-campionato

La “due giorni” sannita di Antonis Siatounis inizia oggi. Per 48 ore il centrocampista greco sarà in città per sottoporsi alle visite mediche di prassi. Il centrocamposta che il Benevento ha prelevato dal Potenza a parametro zero fa la sua conoscenza con la città che lo ospiterà per la prossima stagione.

Primo appuntamento alle 11 allo studio del dottor De Cicco al Dg Garden: visita di idoneità sportiva ed eco-cardiogramma. A mezzogiorno è invece previsto il test isocinetico al Centro Relax. Contrariamente al programma stilato per Emanuele Schimmenti, tra l'altro compagno di squadra di Siatounis nel Potenza, il grezo avrà due giorni a disposizione per sottoporsi a tutte le visite del caso. Domani partirà dalle 8,30 del mattino: prima gli esami ematici al laboratorio Zeppa, poi alle 8,45 la Bia allo studio Agovino, infine alle 9,30 radiografie torace e bacino al Centro Ditar. Appena dopo le visite Siatounis firmerà il contratto che lo legherà al Benevento.

Il mancino di Ilion, sobborgo più popoloso di Atene, è reduce da una stagione super in Lucania: 39 presenze, compresi i play off, 5 gol e 2 assist, oltre a 7 partite disputate nell'indimenticabile Coppa Italia vinta appunto dai lucani.