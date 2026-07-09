Benevento, Caldirola questo pomeriggio già in campo Pronto a ripartire per la sua quinta stagione in giallorosso, la terza in serie B

Pomeriggio con una gradita sorpresa, che non è stata la pioggia che ha regalato un po' di frescura al caldo intenso di questi giorni. Ma, come si dice, seduta bagnata, seduta fortunata: ci riferiamo infatti al ritorno in giallorosso di Luca Caldirola, un “totem” ormai per la strega. Dopo aver raggiunto l'accordo con la società, Luca si è messo subito a disposizione di Antonio Floro Flores per la seduta pomeridiana della strega.

Riepiloghiamo le quattro stagioni in giallorosso di Caldirola che, proveniente dal Werder Brema, arrivò a gennaio del 2019 con Bucchi in panchina in serie B: subito 14 partite nella stagione regolare più le due sfortunate nei play off contro il Cittadella. E pure tre gol. L'anno successivo ben 33 partite di campionato e una in Coppa Italia condita da 3 gol e una promozione meravigliosa in serie A con Pippo Inzaghi in panchina. Stagione 2020-21 nella massima serie: 25 partite e 2 gol, entrambi a Marassi contro la Sampdoria. Poi la parentesi monzese e quella in D con la Folgore Caratese, prima del ritorno a gennaio dell'anno scorso: altre 12 partite di stagione regolare e le due in Supercoppa. Totale per Caldirola: 89 partite in giallorosso e 8 gol. Ora è pronto a ripartire per la sua quinta stagione in giallorosso: l'obiettivo è di toccare quota 100 presenze e magari rinverdire i fasti del passato.