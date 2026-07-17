Mercato serie B: a metà dell'opera, aspettando il colpo ad effetto Palermo e Verona sembrano le più attrezzate, ma attenti al Vicenza. La Samp comincia a muoversi

Tutti a metà del guado. Ancora un mese e mezzo di mercato per arrivare a inquadrature pressoché definitive. La serie B comincia a rifarsi il look e si muove tra ambizioni dichiarate e illusioni diffuse. Ci sono squadre che hanno decisamente imboccato la strada del rinnovamento (Catanzaro, innanzitutto), altre, come il Benevento, che hanno bisogno solo di rifiniture per adeguare al campionato di B un roster rivelatosi vincente in C.

Palermo e Verona guidano il gruppo

Una strada che sembrano aver intrapreso anche Palermo e Verona che partono con l'etichetta di favorite in questa competizione. Inzaghi ha inserito Estevez, Cassandro e Hernani in un organico supercollaudato, che ha la sua stella nel capocannoniere della scorsa stagione, Pohjanpalo, 38 partite, 24 gol, praticamente una sentenza. Il Verona si è affidato all'esperienza di Marco Baroni (suggestivo che i favoriti siano i due mister delle promozioni in A del Benevento). L'Hellas ha perso il nigeriano Orban, in prestito dall'Hoffenhein, 7 reti l'anno scorso in A, che ha pure da scontare un anno di Daspo (ma può giocare) per essere venuto alle mani con un tifoso scaligero. Ma ha quasi intatta l'inquadratura della passata stagione (è arrivato solo Leali al posto di Montipò, che sarà ceduto in A).

Le ambizioni di Cremonese e Pisa

Si è mossa già decisamente la Cremonese, che vuole ringiovanile l'organico, ma anche renderlo assai funzionale alla B (il portiere Fulignati, Fellippe Jack che è stat con la Juve Stabia, Gerli, Berti del Cesena, Stukler del Vicenza) così come il Pisa che ha inserito in un organico già ricco il regista Leone dalla J.Stabia e Marras dal Mantova.

Ha alzato la voce il Padova, ma per il momento ha solo preso l'esterno Zanimacchia dalla Cremonese, così come il Modena del giovane Galloppa, che ha pensato all'usato sicuro prendendo Brugman dal Pescara e dalla stessa squadra adriatica il centrocampista Olzer ('01), scuola Chievo e Milan. Ma ha anche ripreso Caso dal Monza.

Vicenza, rinforzi scelti con saggezza, l'Arezzo sull'usato sicuro

Anche le neo promosse si sono mosse in anticipo. Il Vicenza ha messo a segno i colpi Marchizza, Tsadjout e Moncini, l'Arezzo ha blindato la porta con gli arrivi di Seculin e Nunziante (“il vecchio e il bambino” per dirla alla Guccini), ma ha pensato anche all'attacco con l'arrivo di Cerri, un'istituzione in serie B e col difensore ex Fiorentina Illanes. Bene il Benevento con Beruatto, Sernicola, Schimmenti, Siatounis e il basiliano Logan, ancora un po' bloccato l'Ascoli che ha preso l'ex giallorosso Acampora e l'attaccante De Pieri dall'Inter, ma rischia di perdere D'Uffizi che è tentato dal Pisa. Per ora la società marchigiana da muro, ma per un'offerta sostanziosa l'esterno potrebbe anche vestirsi di nerazzurro.

Samp tra colpi veri e qualche sogno

La Sampdoria, dopo Insigne, ha messo le mani sul difensore del Monza Ravanelli, ma cerca con insistenza Camarda del Milan e sogna il ritorno di Audero tra i pali, dopo aver sondato Pigliacelli del Catanzaro. Sempre dalla squadra calabrese vorrebbe Pontisso: la società giallorossa fa muro, ma le intenzioni del centrocampista friulano sono quelle di andar via e sottoscrivere un contratto importante a fine carriera.

Praticamente ancora fermi il Cesena e l'Empoli, ma ci sarà tempo per mettere mani all'undici di partenza. I botti? Bisogna attendere ancora un po'.

Nella foto di Mattia Papini, il catanzarese Pontisso che tutti vogliono, insieme a Fazzini