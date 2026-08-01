Benevento, Mignani scalpita: "Non vedo l'ora di esordire in Serie B" L'attaccante giallorosso: "Il gruppo è sempre più affiatato. La concorrenza? E' positiva"

Il ritiro di Cascia è andato in archivio. Alle 18 ci sarà il test con il Frosinone a Rieti e poi il Benevento farà ritorno in città. E' stata una settimana intensa e importante per la formazione giallorossa, come sottolineato da Mignani subito dopo l'amichevole giocata ieri con la Vis Pesaro: "Le sensazioni sono molto positive. Siamo partiti il 6 luglio con un gruppo già affiatato e torniamo con lo stesso entusiasmo. Ci siamo trovati benissimo: c'è persino un po' di dispiacere nel lasciare Cascia, perché abbiamo vissuto un ritiro davvero bello. Le impressioni sono ottime e siamo pronti per l'inizio della stagione".

"Non vedo l'ora di esordire in Serie B"

Per Mignani si aprono le porte della Serie B: "Ho una voglia incredibile di giocare in Serie B per la prima volta. Continuerò ad allenarmi con la massima intensità, sperando di meritare ancora la fiducia della società e dell'allenatore. Dobbiamo proseguire su questa strada, perché lavorando così potremo toglierci grandi soddisfazioni. Già nella scorsa stagione c'era tanta concorrenza in attacco e quest'anno ce ne sarà ancora di più. Dovremo farci trovare tutti pronti. C'è competizione, ma anche un grande rapporto tra di noi: lavoriamo con il sorriso e con tanta voglia di migliorare. Avere compagni così forti è uno stimolo continuo a dare il massimo e a conquistarsi spazio".

"I tifosi? Ho ancora negli occhi la partita col Cerignola..."

Mignani ha poi proseguito nel parlare con i tifosi: "Ho ancora negli occhi la partita contro il Cerignola. Spero che allo stadio ci sia tanta gente, perché il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale. Speriamo di regalare loro le stesse emozioni della scorsa stagione. In rosa abbiamo tanti calciatori di esperienza: noi giovani dobbiamo seguirne l'esempio con umiltà, impegno e tanta voglia di lavorare".