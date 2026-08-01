Benevento under 17, Schiavi: "Pronti a scendere in campo senza timori" Le parole del tecnico giallorosso in vista della prossima stagione nel campionato di A e B

La stagione della formazione under 17 è cominciata con i primi allenamenti. A guidare la squadra è Raffaele Schiavi che siederà sulla panchina giallorossa per il secondo anno consecutivo: "Desidero innanzitutto ringraziare la società, il presidente Diego Palermo, il direttore Simone Puleo e tutto il Benevento Calcio per avermi dato nuovamente la possibilità di guidare l’under 17. Quest’anno ci aspetta un campionato completamente diverso rispetto alla scorsa stagione. Affronteremo squadre di Serie A e di Serie B, realtà di grandissimo livello come Roma, Fiorentina ed Empoli. Per noi, però, tutto questo deve rappresentare soltanto uno stimolo a fare ancora meglio. Come sempre, la società ci sta mettendo a disposizione tutto ciò di cui abbiamo bisogno e il direttore sta svolgendo un grande lavoro nella costruzione della squadra. Sono arrivati ragazzi nuovi, ragazzi di qualità, che andranno ad arricchire un gruppo già importante. Ai ragazzi, nel primo giorno di lavoro, ho detto una cosa molto semplice: dobbiamo affrontare questo campionato senza avere paura di nessuno. Dobbiamo vivere una partita alla volta, giocandocela sempre a viso aperto. Sono fortunati a poter disputare un campionato di questo livello: in Campania ci sono soltanto quattro società che partecipano al campionato under 17 di Serie A e B e, complessivamente, poco più di cento ragazzi hanno questa opportunità. Devono tenersela stretta e sfruttarla al massimo. Per fare bene, però, serve lavorare ogni giorno con impegno. Chi mi conosce sa che premio chi lavora, chi ha voglia di migliorarsi, di arrivare e di sacrificarsi. Sono questi i valori che fanno la differenza".

"Giocheremo con consapevolezza, senza timori"

Schiavi ha poi proseguito: "Era da circa tre anni che il Benevento non partecipava a questo campionato. Per questo motivo dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto. Il direttore sta allestendo un’ottima squadra e io sono convinto che abbiamo le qualità per dire la nostra. Non dobbiamo avere timore di nessuno, e questo non è presunzione: è consapevolezza. Ho visto e sto vedendo quotidianamente questo gruppo e sono convinto che molti di questi ragazzi avrebbero potuto affrontare un campionato del genere già dalla scorsa stagione. Il Benevento ha sempre investito tanto nel settore giovanile e continua a crederci con forza. Il nostro compito è lavorare con serenità, umiltà e determinazione, cercando ogni giorno di migliorare. Infine, c’è un dato che mi rende particolarmente orgoglioso: nella passata stagione si pensava che sarebbero stati pochi i ragazzi pronti per il salto in Primavera, mentre oggi sono ben dieci quelli che hanno conquistato questa opportunità. È il segnale che il lavoro svolto ha dato i suoi frutti. Se lo sono meritato, perché oltre a essere ottimi calciatori sono soprattutto ragazzi seri, che hanno lavorato con grande impegno. Questo, per noi e per tutta la società, è motivo di grande soddisfazione".