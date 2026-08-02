Il Benevento in pressing su Cherubini: sensazioni positive La trattativa resta difficile, ma sono stati fatti passi avanti. Starita e Viscardi verso Sorrento

Le sensazioni sull'arrivo di Luigi Cherubini in giallorosso tornano ad essere buone. La società sannita non ha mai abbassato il pressing per ottenere il trequartista di Tivoli ed ora dovrebbe aver sorpassato nuovamente il Las Palmas nelle preferenze del giocatore. Anche nella giornata feriale Padella si è sentito a lungo con il direttore sportivo della Roma, Tony D'Amico, e la trattativa va delineandosi. Ovvio che nulla va dato per scontato, come è normale che sia nel mercato calcistico estivo (ancora di più in questa fase complicata in cui circolano pochi soldi e chi ha un giocatore interessante fa di tutto per farselo pagare a caro prezzo).

L'ingaggio di Cherubini coglierebbe, come si suo dire, due piccioni con una fava: il giocatore romanista non solo ha le qualità che cerca Floro Flores, ma è anche Under che di questi tempi non guasta affatto, considerato che la lista “over” sta per esaurirsi (solo 18 giocatori vi possono entrare).

Cherubini, lo ricordiamo, è un destro naturale che ama partire dalla sinistra per poi accentrarsi e calciare col suo piede naturale. Può fare sia il trequartista che l'esterno a tutta fascia. Nelle ultme due stagioni è andato in prestito alla Carrarese (34 presenze, 3 gol e 4 assist) e alla Sampdoria (35 presenze, 2 gol e 1 assist). Alla Roma è stato a lungo capotanod ella Primavera, poi sotto la guida di José Mourinho ha vissuto l'emozione del debutto in prima squadra e nelle competizioni europee, collezionando una presenza ufficiale in Europa League il 26 ottobre 2023 nei minuti finali del match contro lo Slavia Praga.

Mercato in uscita, si aspettano i dettagli di Starita e Viscardi

Si muove qualcosa anche per il mercato in uscita. Starita e Viscardi sembrano avviati entrambi verso il Sorrento di Vincenzo Maiuri. Mancano solo dei dettagli. Difficoltà intrinseche per l'attaccante napoletano, titolare di un contratto estremamente oneroso: con la C che ha abbracciato il “salary cap” tutto è diventato più difficile. I giocatori di Lega Pro non possono guadagnare più di 123mila euro lordi a stagione.