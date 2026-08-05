Da New York con amore: 30 abbonamenti per i tifosi del Benevento Si perpetua la simpatica abitudine di Antonio Attanasio, supertifoso sannita che vive negli States

Ormai è diventata una simpatica abitudine quella di Antonio Attanasio, il cuore “newyorkese” del Benevento. Il 65enne tifoso giallorosso che vive insieme alla sua famiglia e lavora a Staten Island, uno dei cinque quartieri di New York, ha deciso anche quest'anno di regalare 30 abbonamenti di Curva Sud ai tifosi meno abbienti.

Un gesto di solidarietà nei confronti di quegli appassionati che non possono permettersi sempre l'ingresso allo stadio, la dimostrazione di un cuore a tinte giallorosse che non conosce confini. Lui ovviamente, appena sarà possibile arriverà al Vigorito per assistere a qualche partita dal vivo, perchè il legame con la gente sannita e con il patròn Vigorito è fortissimo. Le parole sussurrate all'orecchio del patròn qualche anno fa sono note da sempre: “Dover seguire le gesta del mio Benevento da lontano è per me una grande sofferenza, ma col cuore sono sempre al Vigorito”. Per questo decise già da allora di acquistare degli abbonamenti per chi non se li sarebbe potuti permettere.