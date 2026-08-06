Benevento-Ravenna ad un fischietto lucano Sarà Mastrodomenico di Matera a dirigere la sfida di Coppa Italia

Benevento-Ravenna, valevole per il Primo Turno Preliminare della Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 9 agosto 2026, alle ore 21:00 presso lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, sarà diretta da Leonardo Mastrodomenico di Matera. Il fischietto lucano ha diretto due volte la squadra giallorossa negli anni passati in C, prima contro la Turris (3-2 16' Ciano (B), 56' Improta (B), De Felice (T) 86' Ciciretti (B), 92' D'Auria (T)), il 6 gennaio 2024, ritorno di Auteri in giallorosso dopo l'esonero di Andreoletti), poi contro il Crotone (1-1), ancora con un ritorno di Auteri sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Pazienza. Due occasioni particolari per il fischietto lucano, che tutto sommato non hanno portato male ai colori giallorossi. Assistenti designati Michele Fracchiolla e Luca Capriuolo di Bari. Quarto Ufficiale Riccardo Tropiano di Bari.