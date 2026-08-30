Serie B / Diretta Benevento-Sudtirol, le formazioni ufficiali LIVE La testuale del match valido per la seconda giornata di campionato

Al Vigorito si gioca il match tra Benevento e Sudtirol, valido per la seconda giornata di campionato. La Strega è in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata contro il Modena, all'esordio in campionato. Gli altoatesini, invece, sono reduci dal successo casalingo conquistato contro la Virtus Entella.

Benevento-Sudtirol, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Saio, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Cherubini; Salvemini. A disp.: Esposito, Sylla, Caldirola, Syatounis, Dalle Mura, Schimmenti, Kouan, Okereke, Logan, Mignani, Talia, Pierozzi. All.: Floro Flores

SUDTIROL (4-2-3-1): Plizzari; Molina, Stivanello, Giorgioni, Veroli; Rispoli, Tronchin; Lopes, Vasic, Bjarkason; Merkaj. A disp.: Vadjunec, Laureti, Burnete, Tait, Davi F., Davi S., Mixtur, Frigerio, Iuliano, Brik, Schrott, Okoro. All.: Possanzini

Arbitro: Perri di Roma 1. Assistenti: Ceolin di Treviso e Di Giacinto di Teramo. Quarto ufficiale: Totaro di Lecce. VAR e AVAR: Santoro di Messina e Di Vuolo di Castellammare di Stabia