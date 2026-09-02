In B salta la prima panchina: la Cremonese esonera Giampaolo Clamorosa la decisione della società grigiorossa dopo la vittoria in Coppa Italia. Arriva Pecchia

Non basta a Marco Giampaolo vincere in Coppa Italia sul campo del Parma (2-0) per evitare l'esonero che evidentemente era già scritto. E' la prima panchina che salta in serie B dopo appena due giornate. La Cremonese del rresto aveva iniziato il campionato con due sconfitte, la prima in casa dell'Empoli per 1 a 0, la seconda allo Zini contro il Modena (0-3).

Al Tardini i grigiorossi hanno messo in mostra soprattutto il giovane ex Juventus Nerxt Gen Licina, giocatore tedesco del 2007, ma sono andati in vantaggio dopo 5' con Tessadri, bravo a sfruttare la sponda di Nastri e a battere con il piattone Daffara. Il raddoppio della Cremo arriva nel finale di tempo: triangolo sulla sinistra tra Berti e Licina con quest'ultimo che scavalca Daffara con un morbido pallonetto. La Cremonese si fa preferire per tutta la gara e elimina il Parma dalla competizione tricolore. Nonostante tutto al termine della gara arriva la notizia dell'esonero di Marco Giampaolo. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia.

Ecco il comunicato della società grigiorossa: "L'U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Marco Giampaolo. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".