Benevento-Hellas ad un arbitro "portafortuna" per la strega Sarà Marinelli di Tivoli a dirigere la sfida di venerdì. C'era lui col Lecce (3-0) il 30 aprile 2016

Un arbitro per così dire “portafortuna” per Bnevento-Hellas Verona. Sarà Livio Marinelli di Tivoli a dirigere la sfida con i veneti dell'ex Baroni. Marinelli ha “fischiato” per ben nove volte la squadra giallorossa. Tra queste risalta in maniera evidente la sfida del 30 aprile del 2016 che sancì la prima storica promozione dei giallorossi in serie B: quel giorno come tutti ricorderanno si giocava Benevento-Lecce, terminata col punteggio di 3 a 0 grazie ai gol di Mazzeo, Cissè e ancora Mazzeo. Quel giorno nelle file giallorosse sannite c'erano l'attuale diesse Padella, il team manger Melara e l'addetto allo scouting De Falco. Particolare non indifferente, Marinelli fu anche l'arbigro di Benevento-Casertana terminata col punteggio di 6 a 0 al Vigorito.

Marinelli avrà come assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Aleksandar Djurdjevic di Trieste. Il quarto uomo sarà Riccardo Tropiano di Bari. Al Var ci sarà Niccolò Baroni di Firenze, Avar Manuel Volpi di Arezzo.