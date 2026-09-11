Benevento, tris al Verona e prima vittoria: tutte le foto del match Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Prima gioia in campionato per il Benevento, che conquista una vittoria di spessore contro il Verona e sale a quota quattro punti in classifica. Una gara tutt’altro che semplice per i giallorossi, soprattutto nel primo tempo. Dopo il vantaggio firmato da Pierozzi, infatti, la formazione di casa ha dovuto fare i conti con la reazione degli ospiti, capaci di trovare il pareggio con Sarr e di mettere in difficoltà il Benevento. Nella ripresa, però, i giallorossi hanno reagito con carattere, riuscendo a strappare i tre punti con le unghie e con i denti. Prima il raddoppio di Okereke, autore di uno spettacolare gol, poi il tris firmato da Lamesta che ha chiuso definitivamente i giochi. Un successo importante per il Benevento, che trova così la prima vittoria stagionale. Nel prossimo turno, in programma il 19 settembre, i giallorossi saranno impegnati in trasferta sul campo della Carrarese.