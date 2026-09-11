Benevento-Verona, Floro Flores: "Con questo atteggiamento andremo lontani" Soddisfatto il tecnico giallorosso che ha sottolineato: "Sono felice, servirà un po' di serenità"

Il Benevento festeggia la prima vittoria in campionato, grazie al 3-1 rifilato al Verona. Il tecnico giallorosso Floro Flores ha commentato con soddisfazione i tre punti ottenuti al Vigorito: "Sono contento per i ragazzi e per lo staff. Eravamo reduci da prestazioni in cui meritavamo qualcosa di più. Sono state settimane difficili. Sono contento anche per i tifosi che ci hanno incitati fino alla fine. Giocavamo contro una grande squadra che sa palleggiare bene, con calciatori che vengono dalla Serie A. I ragazzi hanno avuto un ottimo atteggiamento. Dopo il gol di Sarr ci siamo abbassati troppo. Il secondo tempo è stato positivo, forse il migliore da quando sono a Benevento. Il modulo? Il 4-3-3 mi piace, ma sono un allenatore che deve mettere in condizione i calciatori di fare bene. Se loro prediligono questo schieramento lo vedo durante gli allenamenti, questa squadra è stata costruita per fare varie soluzioni. Nel secondo tempo stavo per impostare un 3-4-3, ma poi ho preferito non modificare l'assetto anche per non dare campo agli avversari".

La serenità e la telefonata di Vigorito

"Il nostro atteggiamento è lo stesso dello scorso anno, poi è chiaro che la categoria cambia e gli avversari sono molto più forti. Il secondo gol ci ha liberato le gambe e abbiamo cominciato ad aggredire e pressare bene. Questa vittoria ci dà un po' di serenità, anche se a me non è mai mancata. Se siamo questi andremo lontani, perché i ragazzi hanno cuore e gli voglio un mondo di bene. Mi sento uno di loro, fanno parte della mia vita. Mi danno sempre tutto, anche durante gli allenamenti. Non avevo dubbi che avrebbero risposto presente perché hanno cuore. Vorrei ringraziare il presidente perché mi è stato vicino, mi ha chiamato spesso e per me è stato bello. E' nelle difficoltà che si dimostra affetto, non solo quando si vince".

Il grande gol di Okereke

"Il gol di Okereke? In settimana ho visto un calciatore straordinario, mentre in quelle passate era un po' contratto a causa della condizione. Si è messo a disposizione, ha portato qualità e avevamo bisogno di ragazzi così. Sarà un'annata lunga e difficile, solo con questa qualità puoi venirne fuori".