Benevento, Okereke raggiante: "Che emozione segnare sotto la Curva Sud"

Primo gol in maglia giallorossa per Okereke che ha parlato così ai microfoni di Ottochannel dopo la vittoria del Benevento: "Sono venuto per dare il mio contributo alla squadra. Oggi sono riuscito a fare ciò che ha chiesto il mister e la cosa più importante è stata portare a casa i tre punti. La mia posizione? Un attaccante deve riuscire a giocare in tutti i ruoli in avanti. Conta sempre la squadra prima, poi conta il nome che hai dietro: soltanto così si possono ottenere i risultati. E' sempre bello segnare il primo gol in casa, soprattutto sotto la Curva Sud. Il calcio è fatto di episodi. Ci sono momenti positivi e negativi. Dobbiamo stare uniti e lavorare duramente ogni settimana. Il Vigorito mi porta bene? I gol segnati con lo Spezia li ricordo bene, ma devo dire che è più bello giocare al Vigorito con questa maglia".
Okereke sul suo approdo al Benevento: "Progetto convincente"
"E' stata una trattativa un po' lunga, ma alla fine il progetto è la cosa più importante e devo dire che era convincente. L'interesse da parte del Benevento era troppo forte per dire di no".