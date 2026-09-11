Benevento, Okereke raggiante: "Che emozione segnare sotto la Curva Sud" Le parole dell'attaccante giallorosso, autore del suo primo gol con la Strega

Primo gol in maglia giallorossa per Okereke che ha parlato così ai microfoni di Ottochannel dopo la vittoria del Benevento: "Sono venuto per dare il mio contributo alla squadra. Oggi sono riuscito a fare ciò che ha chiesto il mister e la cosa più importante è stata portare a casa i tre punti. La mia posizione? Un attaccante deve riuscire a giocare in tutti i ruoli in avanti. Conta sempre la squadra prima, poi conta il nome che hai dietro: soltanto così si possono ottenere i risultati. E' sempre bello segnare il primo gol in casa, soprattutto sotto la Curva Sud. Il calcio è fatto di episodi. Ci sono momenti positivi e negativi. Dobbiamo stare uniti e lavorare duramente ogni settimana. Il Vigorito mi porta bene? I gol segnati con lo Spezia li ricordo bene, ma devo dire che è più bello giocare al Vigorito con questa maglia".

Okereke sul suo approdo al Benevento: "Progetto convincente"

"E' stata una trattativa un po' lunga, ma alla fine il progetto è la cosa più importante e devo dire che era convincente. L'interesse da parte del Benevento era troppo forte per dire di no".