Benevento-Verona, Pierozzi: "Queste partite segnano un punto di svolta"

Il difensore giallorosso, autore del primo gol della Strega: "Ora proseguiamo in maniera forte"

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Benevento.  

Primo gol in stagione per Pierozzi che ha aperto le marcature del Benevento contro il Verona. Il calciatore giallorosso ha sottolineato nel post gara: "Il mister potrà sempre contare su di me e su ognuno di noi. Veniamo da un percorso comune, ci siamo legati in un modo importante perché quando vivi certe emozioni il rapporto tra allenatore e calciatore va oltre. Sono felice del gol ed è sicuramente mio, questo è il mio marchio di fabbrica: me lo sentivo, è un gesto che sento mio e voglio continuare a fare gol. Differenze tra la B e la C? Sicuramente il livello degli avversari è più alto sotto tutti i punti di vista. Il primo tempo lo abbiamo chiuso in sofferenza, ma ne eravamo consapevoli. In Serie C, invece, puoi rifiatare e gestire. Qui non te lo permettono. Dopo aver superato la fase del primo tempo, siamo venuti fuori nella ripresa". 

Il rapporto con il fratello Niccolò

"Mio fratello è tra i calciatori più completi del campionato che gioca nella squadra più forte, il Palermo. Lui per me è un punto di riferimento. Abbiamo le stesse caratteristiche, ero consapevole di poter arrivare dove era lui. Parto un po' più indietro, ma la strada è tracciata e la proseguo al massimo". 

"Un punto di svolta"

"Queste sono le partite che segnano un punto di svolta sotto tutti i punti di vista. Quando ti confronti con una esperienza nuova può essere difficile all'inizio. Abbiamo fatto questo scalino e ora dobbiamo proseguire in maniera forte. Abbiamo dato dimostrazione che ci siamo e continueremo così". 

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