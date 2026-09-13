Benevento, al via la manutenzione del manto erboso del Vigorito Lavori iniziati dopo il match con il Verona, sfruttando la lunga sosta del campionato di Serie B

Il prossimo impegno casalingo del Benevento avverrà il 10 ottobre, tra poco meno di un mese, quando nel Sannio si presenterà il Cesena. La lunga sosta di due settimane, che partirà dopo la trasferta di Carrara, permetterà ai giallorossi di caricare le batterie, e allo stesso tempo di anticipare i tempi relativi alla manutenzione ordinaria del manto erboso del Ciro Vigorito. Come ogni anno, la ditta Erga Green della famiglia Addazio effettua in questo periodo un intervento di verticut per preparare il terreno al passaggio dalle specie macroterme a quelle microterme, in vista della stagione autunnale e invernale. Il lavoro, iniziato dopo il match con il Verona, prosegue con la trasemina con essenze microterme: questo garantirà la continuità della copertura vegetale anche durante i mesi più freddi, caratterizzati da temperature sfavorevoli allo sviluppo delle macroterme. Una operazione consolidata e periodica, che permette al manto erboso del Ciro Vigorito di essere, come ormai d'abitudine, in eccellenti condizioni.