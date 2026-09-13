Under 17, sconfitta di misura del Benevento a Catanzaro Decisiva una rete di Mercurio realizzata nel secondo tempo

Catanzaro-Benevento 1-0

Catanzaro: Celi; Scarfone (38'st Pulito), Nigro (26'st Crimi), Monterosso, Zullo, Filicetti, Barbarino (38'st Arone), Gambino, Marini (26'st Garofoli), De Lucia (38'st Marsala), Castagneri (21'st Mercurio). A disp.: Caputo, Ammirato, Ombrello. All.: Milani

Benevento: Porcelli; Cimmino, Ferretti (25'st Lo Russo), Porta (10'st Cuomo M.), Comotti, Greco, Filiberti (38'st Bah), Calabria (38'st Gargiulo), Schettino, Sorbo (38'st Silvestri), Beyai (25'st Fierro). A disp.: Esposito F.; Aprovitola, Palumbo. All.: Schiavi

Arbitro: Russo di Cosenza. Assistenti: Donato e Presta di Cosenza

Marcatore: 38'st Mercurio

Note: al 43'pt Porcelli (B) para un rigore concesso al Catanzaro

Seconda sconfitta consecutiva per l'under 17 del Benevento che è caduta di misura in casa del Catanzaro. Tanto rammarico per la formazione di Schiavi che avrebbe voluto ottenere il primo risultato positivo in stagione. A punire i giallorossi è stato Mercurio, autore della marcatura decisiva al 38' della ripresa. Da segnalare un calcio di rigore parato da Porcelli sul finire di primo tempo. Il Benevento resta a zero punti in classifica e nella prossima giornata cercherà l'immediato riscatto contro i pari età dell'Avellino.