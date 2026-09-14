Benevento, allenamenti cambia la location. E domani seduta a porte aperte Per i primi due giorni della settimana si rimane sull'erba naturale dell'Imbriani

Cambiamento di location per il Benevento nelle prime due sedute della settimana. Oggi e domani non si va più all'impianto Avellola, ma si rimane sull'erba naturale dell'Imbriani. E inoltre domani è prevista la seduta settimanale a porte aperte. Ci si allena di mattina, l'inizio è fissato alle 9 con esercizi in palestra, poi a seguire c'è la seduta sul campo (orientativamente intorno alle 9,30). Un orario un po' insolito per i tifosi che vogliono assistere alla seduta, ma per stare vicini alla squadra è più che lecito un sacrificio.

A meno di altri cambiamenti, il resto della settimana dovrebbe andare in scena all'Avellola, la "casa" del settore giovanile giallorosso, per consentire alla squadra di prendere confidenza con il fondo in sintetico che i giocatori di Floro Flores ritroveranno sabato a Carrara, allo Stadio dei Marmi della cittadina toscana.