Benevento, squadra che vince non si cambia Sembra possibile che Floro riconfermi inizialmente lo stesso undici che ha battuto il Verona

Floro non ha svelato l'undici di partenza per la sfida di domani a Carrara. Ma gli indizi portano tutti ad una riconferma della squadra che ha battuto il Verona. Ha raccontato il tecnico che ad un certo punto ha anche avuto il pensiero di non fare cambi nel corso della gara con i veneti, tanto bene si stava comportando quella squadra. Poi ha dovuto per forza farli, perchè quando si gioca con quella intensità non tutti possono reggere 90 minuti. Prendiamo Okereke. Il tecnico non l'avrebbe mai voluto togliere, anche se sapeva benissimo che non è ancora al massimo della condizione. E' stato lui a chiamare il cambio perchè aveva i crampi.

E allora ripartire da quell'undici iniziale è più che possibile, anche se questa settimana il tecnico ha Prisco al rientro dopo la squalifica. “Benissimo, a centrocampo siamo in pochi e uno in più non può che essere una fortuna”. Nessun accenno al rientro del giovane talento giallorosso, che probabilmente inizierà questa sfida dalla panchina.

Stesso ragionamento anche per la difesa. Pierozzi si è ripreso di forza la maglia che era stata sua l'anno scorso. E' rientrato ed è andato in gol. Si riparte da lui, con Sernicola dirottato a sinistra e Beruatto inizialmente in panchina.

Il modulo? Bè, non solo perchè ha dato risposte confortanti, sarà ancora il 4-3-3. Okereke è riconfermato a furor di popolo, e anche se Floro spiega che il nigeriano può coesistere con Cherubini, sottolinea anche che non è il momento di fare esperimenti e che ognuno giocherà nel proprio ruolo. Ergo: Okereke va in campo sulla corsia di sinistra e Cherubini inizia dalla panchina.

Anche a centrocampo si dovrebbe seguire il solco della settimana scorsa. Maita a far partire l'azione dal mezzo, con al suo fianco Kouan e Siatounis, che dovrebbe essere preferito al “tuttocamposta” Mannini per esperienza e fisicità. Anche se il tecnico ha sottolineato che lui non schiera una formazione in base a questi parametri.

Allenamento mattutino quest'oggi, poi pranzo e partenza da Napoli alle 14,15 in treno per Firenze Santa Maria Novella. Lì ci sarà ad attendere il pullman societario che porterà la comitiva giallorossa a Carrara.