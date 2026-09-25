Azzurrini Under 20 ko con l'Inghilterra: Mannini gioca tutto il primo tempo Il giovane giallorosso ha fatto pace della squadra titolare entrata subito in campo

Esordio questa mattina alle 11,30 contro l'Inghilterra per l'Italia Under 20 al “La Nucía International Tournament”, quadrangolare di prestigio che vedrà l’Italia confrontarsi anche con Germania e Francia. Il Ct Nunziata ha confermato nell'undici iniziale il giallorosso Mattia Mannini, che ha giocato l'intero primo tempo contro i bianchi di Inghilterra. Il mediano giallorosso è uno dei veterani di questa nazionale e ha giocato come è sua abitudine con grande impegno e sostanza.

Purtroppo il risultato finale non ha arriso agli azzurrini, che si sono dovuti arrendere ai paro età della nazionale inglese. La prima frazione di gioco, quella giocata da Mannini si è conclusa col punteggio di 1 a 0, grazie al gol di Derry al 37' scattato sul filo del fuorigioco.

Nella ripresa Nunziata ha operato molte sostituzioni. Mannini ha lasciato il posto a Di Nunzio, suo ex compagno proprio nella Roma. Nel secondo tempo la Nazionale azzurra, dopo aver subito il raddoppio inglese da pate di Moore, è ruscita a ridurre le distanze grazie ad un'autorete del difensore inglese Golambeckis. Poi, dopo aver sfiorato il pari con Coletta, è stata costretta a subire ancora una rete da parte di Lacey per il definitivo 3 a 1 a favore dei bianchi di Inghilterra.

Il torneo spagnolo sarà articolato su tre giornate. Dopo l’esordio contro l’Inghilterra, l’Italia tornerà in campo martedì 29 settembre alle ore 17.30 contro la Germania, mentre l’ultimo appuntamento è previsto sabato 3 ottobre alle ore 11 contro la Francia. Tutte le partite degli Azzurrini si disputeranno allo Stadio Olimpico “Camilo Cano”.

ITALIA U 20-INGHILTERRA U 20 1-3

Marcatori: 37′ Derry (I), 51′ Moore (I), 66′ aut. Golambeckis (IT), 82′ Lacey (I)

Italia: Siviero, Idele (46′ Mirra), Rispoli (57′ Sala), Amey, Stabile (57′ Felippe Jack), Mannini (46′ Di Nunzio), Lavelli (76′ Cassa), Rao (57′ Cerbone), Pagnucco (46′ Cama), Mout (46′ Coletta), De Pieri (46′ Mosconi). A disp.: Vannucchi, Pafundi, Verde, Mancuso. All. Nunziata

Inghilterra: Whatmuff, Sidibe, Amass, Heaven, Golambeckis, Rigg, Mukasa, Moore, Armstrong, Derry. A disp.: Mayers, Michalski, Lacey, Mheuka, Noble, Nfonkeu-Feuba, McFarlane, Fletcher, Robinson, Thwaites, Ranson, Harriman-Annous. All. Moore