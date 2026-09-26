Benevento, test con la Primavera: Simonetti e Romano lo giocano tutto Occhi avidi di Floro e del suo staff sui due reduci da infortuni

Solo il campo dirà se questa sosta è stata proficua o meno. Per il momento tutto lascia supporre che il Benevento ne trarrà non pochi benefici. Questa mattina la squadra di Floro ha messo su un test in famiglia con la formazione Primavera. Era quanto di più semplice si potesse organizzare e anche quanto di più utile si potesse fare in questo momento di lavoro. La giovane squadra di Luigi Panarelli è ferma come la prima squadra ed ha una cifra tecnica tale da essere un ottimo sparring partner.

Ovvio che gli occhi di Floro e del suo staff fossero tutti per Simonetti e Romano. I due reduci da infortuni hanno preso parte all'intero test, denotando ancora dei grandi passi avanti verso la migliore condizione. Occhi avidi su di loro, perchè possono essere due autentici rinforzi alla ripresa del campionato: due giocatori di sicuro rendimento, nonostante la loro giovane età (Romano di più, considerato che è del 2005) e la particolarità di non aver mai giocato in serie B, possono essere due tasselli importanti per la squadra di Floro Flores. Non bisogna dimenticare che Simonetti è stato a lungo l'anno scorso l'elemento equilibratore del gioco giallorosso, capace di rendere il 4-2-3-1 un modulo di grande efficacia e senza particolari carenze. Quante volte abbiamo sentito dire da Floro che un altro Simonetti sarebbe stato difficile da trovare. Giocatore universale, una perla rara, che se sta al meglio vale molto di più dei campionati in cui finora ha giocato. Una considerazione che vale anche per Romano, un ragazzo che merita di confrontarsi con la serie B, per mezzi tecnici e fisici. Fermato da una distorsione alla caviglia (con interessamento dei legamenti) non ha avuto la soddisfazione di poter esordire, ma presto quel momento arriverà anche per lui.

Anche per Verdi passi avanti: il centrocampista pavese è affidato ai preparatori atletici dopo la fase medica.

Questa di stamattina è stata l'ultima seduta di lavoro della settimana. Domani la squadra osserverà un turno di riposo. Per riprendere poi lunedì pomeriggio alle 17,30 sempre all'Imbriani.

Da una settimana che si è chiusa con un test proficuo, si passa ad un'altra settimana in cui saranno addirittura due i test amichevoli: giovedì 1 ottobre a San Marco dei Cavori contro la locale formazione che milita in Prima categoria, venerdì 2 allo Stirpe di Frosinone. Si giocherà sempre alle 15 del pomeriggio, ma in Ciociaria le porte dello stadio rimarranno chiuse al pubblico.