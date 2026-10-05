Benevento, nuova partnership: ecco "Multiservice Srl" La scritta apparirà sui pantaloncini dei calciatori giallorossi

Il Benevento Calcio accoglie Multiservice. Srl tra i propri partner per la stagione sportiva 2026/2027. Il marchio dell’azienda sarà presente sui pantaloncini della Prima Squadra, accompagnando i giallorossi nel loro percorso sportivo.



La partnership nasce dall’incontro con Pasquale e Agostino Fuccio, imprenditori di Airola, espressione di un territorio vicino a Sant’Agata de’ Goti e profondamente legato al Sannio. Un rapporto che porta al fianco del Club una realtà imprenditoriale capace di sviluppare la propria attività oltre i confini locali, mantenendo saldo il legame con le proprie radici.



Multiservice. Srl opera nei servizi di logistica, movimentazione delle merci e gestione dei magazzini, con attività in Campania e nel Lazio. Le sue competenze comprendono la logistica per il settore alimentare, la pianificazione e distribuzione delle merci, il picking e la gestione delle linee sottozero, ambito nel quale precisione, puntualità e organizzazione assumono un ruolo centrale.



L’azienda offre inoltre servizi di carico e scarico, confezionamento e imballaggio, assemblaggio e pulizia civile e industriale. Un insieme di attività che ne descrive la versatilità e la capacità di rispondere alle diverse esigenze operative delle imprese.



Per il Benevento Calcio, questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della propria rete di partner: aziende che scelgono di sostenere la squadra e di condividere un progetto fondato sull’appartenenza, sulla collaborazione e sulla valorizzazione del territorio.



La presenza di Multiservice. Srl sui pantaloncini della Prima Squadra rende visibile questo legame, unendo l’identità sportiva giallorossa a una realtà del territorio attiva anche in un contesto interregionale.



Il Club ringrazia Pasquale e Agostino Fuccio e tutta Multiservice. Srl per la fiducia e per aver scelto di affiancare il Benevento Calcio nella stagione 2026/2027.



Benvenuta Multiservice. Srl nella famiglia giallorossa.